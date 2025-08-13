Nijerya'da Hapishane Kaçışı: 7 Mahkum Yakalandı

Nijerya'nın Nasarawa eyaletindeki bir hapishaneden kaçan 16 mahkumdan 7'sinin yakalandığı bildirildi.
Nijerya Islah Servisi Sözcüsü Umar Abubakar, yaptığı yazılı açıklamada, Nasarawa eyaletine bağlı Keffi Hapishanesi'nden gardiyanlara saldırarak kaçan 16 mahkumdan 7'sinin yakalandığını belirtti.???????
Firari diğer mahkumları yakalamak için güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Abubakar, bölge halkına itidalli olmaları çağrısında bulundu.
Abubakar, saldırı sırasında yaralanan gardiyanlardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu ve hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.
Keffi Hapishanesi'ndeki mahkumlar, dün gardiyanlara saldırarak 16 kişinin firar etmesini sağlamıştı. Saldırıda 2'si ağır 5 gardiyan yaralanmıştı.
