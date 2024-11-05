Nijerya Hava Kuvvetlerince (NAF) ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik hava operasyonlarında 50 teröristin öldürüldüğü bildirildi.
NAF Sözcüsü Olusola Akinboyewa, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, 31 Ekim'de Marte bölgesinde ISWAP'ın üç yerleşkesini hedef alan hava operasyonları düzenlediğini belirtti.
Akinboyewa, operasyonlarda, aralarında elebaşı Bashir Dauda'nın da bulunduğu 50 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Olusola Akinboyewa, operasyonlarda önemli miktarda gıda ve temel ihtiyaç malzemeleriyle dolu ISWAP deposunun da tahrip edildiğini aktardı.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Hava Operasyonları: 50 Terörist Öldürüldü - Son Dakika
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