Nijerya ordusu \'yanlışlıkla\' pazar yerini vurdu: 56 ölü, 14 yaralı

Nijerya ordusunun, yanlışlıkla düzenlediği hava operasyonunda onlarca sivilin öldüğü bildirildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Nijerya ordusu, ülkenin Yobe- Borno eyaletlerinin sınırındaki Jilili pazarına yanlışlıkla hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 56 sivil yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.
Yobe Valisi'nin Güvenlik İşleri Özel Danışmanı Abdulsalam Dahiru, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini bildirdi. Hava saldırısının, terör örgütü Boko Haram üyelerini hedef alan bir askeri operasyon sırasında yapılması planlanıyordu.
Bölgedeki Fuchimeram bölgesinin meclis üyesi Lawan Zanna Nur Geidam, yaralıların Yobe ve Borno'daki hastanelere sevk edildiğini belirtti. Geidam, pazar yerindeki bilançonun ağırlığını, "Jilli Pazarı'nda yaşananlar tam anlamıyla yıkıcı bir olaydı. Şu an sizinle konuşurken bile, pazar yerine düzenlenen hava saldırısında 200'den fazla kişi hayatını kaybetti." ifadeleriyle dile getirdi.
