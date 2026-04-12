Nijerya ordusu \'yanlışlıkla\' pazar yerini vurdu: 56 ölü, 14 yaralı

Nijerya ordusunun, yanlışlıkla düzenlediği hava operasyonunda onlarca sivilin öldüğü bildirildi.

ORDU YANLIŞLIK PAZAR YERİNİ VURDU: 56 ÖLÜ

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Nijerya ordusu, ülkenin Yobe- Borno eyaletlerinin sınırındaki Jilili pazarına yanlışlıkla hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 56 sivil yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

ASIL HEDEF BOKO HARAM ÜYELERİYDİ

Yobe Valisi'nin Güvenlik İşleri Özel Danışmanı Abdulsalam Dahiru, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini bildirdi. Hava saldırısının, terör örgütü Boko Haram üyelerini hedef alan bir askeri operasyon sırasında yapılması planlanıyordu.

YEREL YETKİLİLER: 200'DEN FAZLA CAN KAYBI VAR

Bölgedeki Fuchimeram bölgesinin meclis üyesi Lawan Zanna Nur Geidam, yaralıların Yobe ve Borno'daki hastanelere sevk edildiğini belirtti. Geidam, pazar yerindeki bilançonun ağırlığını, "Jilli Pazarı'nda yaşananlar tam anlamıyla yıkıcı bir olaydı. Şu an sizinle konuşurken bile, pazar yerine düzenlenen hava saldırısında 200'den fazla kişi hayatını kaybetti." ifadeleriyle dile getirdi.