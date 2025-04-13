Nijerya'da Hükümet Karşıtı Şarkıya Yayın Yasağı - Son Dakika
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Nijerya'da Hükümet Karşıtı Şarkıya Yayın Yasağı

Nijerya'da 'Tell Your Papa' şarkısının yayınlanması, içeriği nedeniyle yasaklandı.

13.04.2025 03:46
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Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, hükümet karşıtı bir şarkının televizyon ve radyo kanallarında yayınlanması yasaklandı.

Nijerya Ulusal Yayın Komisyonu (NBC) tarafından yapılan açıklamada, ülkede son günlerde büyük yankı uyandıran, "Babana Söyle" anlamına gelen "Tell Your Papa" adlı şarkının televizyon ve radyo kanallarında yayınlanmasının yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, şarkının içeriğinin "uygunsuz", "rahatsız edici" ve "kamu ahlakına aykırı" olduğu gerekçesiyle yayın yasağı getirildiği kaydedilerek, yayın koduna aykırı hareket eden kuruluşlara yaptırım uygulanabileceği vurgulandı.

Sanatçı Eedris Abdulkareem tarafından seslendirilen şarkı, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'yu sert şekilde eleştiriyor.

Tinubu'nun oğlu Seyi Tinubu'ya hitaben yazılan şarkıda, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar ve güvenlik sorunları dile getiriliyor.

Sanatçı Abdulkareem'in halkın açlıkla ve zorluklarla mücadele ettiğini belirttiği şarkıda, "baban insanlara sözler verdi ama tutmadı" ifadeleri yer alıyor.

Bu hafta başında piyasaya sürülen şarkının, sosyal medyada geniş yankı bulduğu ve kamuoyunda hararetli tartışmalara neden olduğu gözlendi.

Nijerya'da Mayıs 2023'te göreve gelen Devlet Başkanı Tinubu, bir dizi ekonomik reform gerçekleştirmişti.

Ülkede özellikle uzun süredir uygulanan yakıt sübvansiyonunun kaldırılması sonrası akaryakıt fiyatlarında büyük artış yaşanmış, bu durum temel gıda ve hizmet fiyatlarına da yansımıştı. Nijerya'da yıllık enflasyon geçen yıl boyunca yüzde 30'un üzerinde seyretmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Hükümet Karşıtı Şarkıya Yayın Yasağı - Son Dakika

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