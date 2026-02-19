Nijerya'da ISWAP Saldırısı: 8 Asker Öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın düzenlediği saldırıda 8 asker hayatını kaybetti.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, bir askeri yetkili, ISWAP üyelerinin Borno eyaletine bağlı Kauwa köyündeki askeri üsse saldırdığını bildirdi.
Yetkili, saldırıda 8 askerin hayatını kaybettiğini, 23 askerin yaralandığını belirtti.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
