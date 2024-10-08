Nijerya'da Kaçak Petrol Tesisleri İmha Edildi - Son Dakika
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Nijerya'da Kaçak Petrol Tesisleri İmha Edildi

Nijerya ordusu, kaçak petrol rafineleri ve tankerlerini imha ederek petrol hırsızlığına karşı mücadele etti.

08.10.2024 02:16
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Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 15 tesis imha edildi.

Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda ordunun petrol kaçakçılarına karşı hava operasyonları düzenlediğini belirtti.

Danjuma, operasyonlarda 15 kaçak petrol arıtma tesisinin daha imha edildiğini duyurdu.

Operasyonlarda petrol taşıyan 11 tanker ve birkaç teknenin ele geçirildiğini aktaran Danjuma, 115 bin litre çalınan petrolün de ele geçirildiğini kaydetti.

Nijerya'daki petrol hırsızlığı ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarına sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Kaçak Petrol Tesisleri İmha Edildi - Son Dakika

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