Nijerya'da Kanon Batması Sonucu 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde yolcu taşıyan kanonun batması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi kayboldu.
Jigawa Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Lawan Adam Shiisu, yaptığı yazılı açıklamada, dün Nahuce köyünde 20 yolcu taşıyan kanonun Gamoda Nehri'nde battığını belirtti.
Shiisu, olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin kaybolduğunu ifade etti.
Bölgedeki kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Shiisu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.
Nijerya'da yağış sezonunda nehirler ve göllerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.
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