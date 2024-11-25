Nijerya'da Kilise Saldırısı: 13 Ölü

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Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Logo Bölge Yetkilisi Benjamin Uzenda, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, dün kimliği belirsiz kişilerce Logo bölgesinde kiliseye gidenlere silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Uzenda, saldırıda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Benue eyaletinde zaman zaman silahlı saldırılar gerçekleştiriliyor. Son olarak eyaletin Logo bölgesinde geçen ay düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.