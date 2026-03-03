Nijerya'da Kiliseye Saldırı: 5 Rehine Serbest - Son Dakika
Nijerya'da Kiliseye Saldırı: 5 Rehine Serbest

03.03.2026 17:47
Ondo eyaletinde bir kiliseye düzenlenen saldırıda rehin alınan 5 kişi, fidye karşılığında kurtarıldı.

Nijerya'nın Ondo eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda rehin alınan 5 kişi, fidye karşılığında serbest bırakıldı.

Ulusal basındaki haberlerde, 25 Şubat'ta silahlı kişilerce, eyaletin Uso bölgesinde bir kilisede kaçırılan 5 kişinin, fidye karşılığında salıverildiği belirtildi.

Serbest bırakılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, bir rehinenin ise öldürüldüğü aktarıldı.

Silahlı kişilerin, 25 Şubat'ta Ondo eyaletinin Uso bölgesinde düzenlediği saldırıda, 5 kişi kaçırılmıştı. Polis, olaya ilişkin bir kişiyi gözaltına almıştı.

Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye amaçlı kaçırma vakalarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

Kaynak: AA

