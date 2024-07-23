Nijerya'da Kirli Yakıt İddialarıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı

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Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, ülkeye kirli yakıt ithal edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Afrika'nın en zengin iş insanı Nijeryalı Aliko Dangote'ye ait bir petrol rafinerisi ile sektör düzenleyicisi arasında anlaşmazlığa neden olan sorunları çözmek için milletvekilleri, ülkeye kirli yakıt ithal edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma Komitesi Başkanı İkenga Ugochinyere, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, komitenin ülkeye kirli yakıt ithal edildiği iddialarını araştırmaya başlattığını belirtti.

Kirli yakıtla ilgili "düzensiz ruhsat verilmesi ve uluslararası standartta laboratuvarların bulunmadığı" iddialarının da araştırıldığını söyleyen Ugochinyere, sektördeki tarafları, düzenleyici kurumların Dangote'nin piyasada "tekel" olmaya çalıştığı ve rafinerisinin ürünlerinin kalitesiz olduğu yönündeki iddialarıyla "artan gerilimi" azaltmaya çağırdı.

Öte yandan, Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Heineken Lokpobiri, petrol rafinerilerine ilişkin sorunları ele almak üzere Dangote ve ülkenin petrol sektöründen yetkililerle toplantı yaptı.

Nijerya'da açılan Afrika'nın en büyük petrol rafinerisinin sahibi Aliko Dangote, bir televizyon kanalına verdiği demeçte, rafinerisini sabote eden bazı kişiler olduğunu iddia etti.

Afrika'nın en büyük petrol rafinerisi

Dangote Petrol Rafinerisi, ülkenin Lagos eyaletinin Lekki bölgesinde Atlantik Okyanusu açıklarında yer alıyor.

Günlük 650 bin varil kapasiteli rafineri tam kapasite çalıştığında Nijerya'nın rafine ürün ihtiyacının tamamını karşılayabilecek.

Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle yakıtının neredeyse tamamını ithal ediyor.