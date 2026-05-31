Nijerya'da Kolera Salgını: 37 Ölüm
Nijerya'da Kolera Salgını: 37 Ölüm

31.05.2026 20:44
Borno eyaletindeki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi, 3 bin kişi enfekte.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde etkisini sürdüren kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye çıktı.

Borno Eyaleti Katkı Sağlık Yönetim Ajansı İcra Sekreteri Saleh Abba-Kaza, yaptığı açıklamada, eyalette 1 Mayıs ve 4 Mayıs'ta doğrulanan kolera salgınının yayılmaya devam ettiğini belirtti.

Abba-Kaza, salgın nedeniyle şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini, 3 binden fazla kişinin de enfekte olduğunu bildirdi.

Son 24 saatte 100'den fazla yeni vakanın kaydedildiğini aktaran Abba-Kaza, salgının merkez üssünün 2 binden fazla vakanın görüldüğü eyaletin başkenti Maiduguri'de olduğunu bildirdi.

Abba-Kaza, salgının 36 mahalle ve 138'den fazla yerleşim yerine yayıldığını, artan vaka sayıları nedeniyle eyaletin sağlık sisteminin ciddi baskı altında olduğunu kaydetti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishal ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Nijerya, Afrika kıtasında koleradan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

