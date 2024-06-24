Nijerya'da Kolera Salgınında Ölü Sayısı 53'e Yükseldi - Son Dakika
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Nijerya'da Kolera Salgınında Ölü Sayısı 53'e Yükseldi

Nijerya\'da Kolera Salgınında Ölü Sayısı 53\'e Yükseldi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 53'e yükseldi. Ülkede 31 eyalete yayılan salgında 1528 kolera vakası görüldü. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi, salgının yüksek risk seviyesine ulaşması üzerine Ulusal Kolera Acil Durum Operasyon Merkezi'ni harekete geçirdi. Temiz su yetersizliği ve etkin tıbbi müdahale eksikliği, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

24.06.2024 21:01
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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 53'e yükseldiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, gazetecilere yaptığı açıklamada, ocaktan bu yana ülkenin 31 eyaletine bağlı 107 bölgesine kolera salgınının yayıldığını belirtti.

Bu süre zarfından bu bölgelerde 1528 kolera vakasının görüldüğünü kaydeden İdris, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerinsayısının 53'e çıktığını söyledi.

İdris, ocaktan bu yana yüzde 3,5 olan vaka ölüm oranının Nijerya'yı "yüksek risk" seviyesine getirdiğini ifade ederek, hükümetin Ulusal Kolera Acil Durum Operasyon Merkezi'ni harekete geçirdiğini ifade etti.

Nijerya'da geçen yıl 3 binden fazla kolera vakası görülmüş, 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: AA

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