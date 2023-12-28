 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nijerya'da köy saldırılarında ölü sayısı 200'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'da köy saldırılarında ölü sayısı 200'e yükseldi

Nijerya'nın Plateau eyaletinde 25 Aralık'ta gerçekleşen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e çıktı. Saldırıların ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan bazıları da hayatını kaybetti. Saldırıda kayıp olan kişilerin arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Nijerya\'da köy saldırılarında ölü sayısı 200\'e yükseldi
28.12.2023 - 12:55,
Abone Ol

Nijerya'nın Plateau eyaletinde 25 Aralık'ta silahlı kişilerin köylere düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 200'e yükseldi.

Bokkos Bölge Başkanı Monday Kasa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıların ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 200'e çıktığını belirtti.

Bu sayının artmasından endişe duyulduğunu dile getiren Kasa, "Kardeşlerimizi kaybettiğimiz için yas tutuyoruz." dedi.

Kasa, saldırıda çok sayıda kişinin hala kayıp olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Olay

Silahlı kişiler, Plateau eyaletinin Bokkos ve Barkin-Ladi bölgelerine bağlı bazı köylere 25 Aralık'ta saldırılar düzenlemişti.

Kasa, daha önce saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 148'e yükseldiğini açıklamıştı. Saldırılarda 1290 ev, 81 araç ve 187 motosiklet kundaklanmıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, saldırının ardından ilgili devlet kurumlarına "derhal harekete geçmeleri, bölgenin her tarafını taramaları ve suçluları yakalamaları" talimatını vermişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Nijerya, Plateau, Aralık, Uluslararası, İnsan Hakları, Güvenlik, Terör, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da köy saldırılarında ölü sayısı 200'e yükseldi - Son Dakika


13:04
Müstehcen içerikli parti yapacaklardı! 'Fergio House' hesabına yönelik operasyonda 19 kişi gözaltında Müstehcen içerikli parti yapacaklardı! "Fergio House" hesabına yönelik operasyonda 19 kişi gözaltında
12:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak
12:39
Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
12:32
Akaryakıta ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak Akaryakıta ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
12:31
Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi
12:19
Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53
CHP'de İzmir, Artvin, Çanakkale ve Tekirdağ için aday anlaşmazlığı var CHP'de İzmir, Artvin, Çanakkale ve Tekirdağ için aday anlaşmazlığı var
11:42
Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor

Son Dakika
13:04 Müstehcen içerikli parti yapacaklardı! "Fergio House" hesabına yönelik operasyonda 19 kişi gözaltında
12:39 Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
12:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak
12:32 Akaryakıta ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
12:31 Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi
12:19 Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53 CHP'de İzmir, Artvin, Çanakkale ve Tekirdağ için aday anlaşmazlığı var
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40 Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30 Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 13:36:15. #1.13#
SON DAKİKA: Nijerya'da köy saldırılarında ölü sayısı 200'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement