Nijerya\'da köylere düzenlenen saldırılar için 7 günlük ulusal yas ilan edildi

Nijerya'nın Plateau eyaletinde 25 Aralık'ta silahlı kişilerin köylere düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler için 7 günlük "ulusal yas" ilan edildi.

Plateau Valisi Caleb Mutfwang, yaptığı açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızı, bize karşı ayaklanan kötü adamlara karşı topraklarımızı savunmak için Allah'ın yardımını istemek üzere yoğun şekilde dua etmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Mutfwang, eyalette düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirenler için 8 Ocak'a kadar "ulusal yas" ilan edildiğini belirtti.

Silahlı kişiler, 25 Aralık'ta Plateau eyaletinin Bokkos ve Barkin-Ladi bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 200 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırılarda 1290 ev, 81 araç ve 187 motosiklet kundaklanmıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, saldırının ardından ilgili devlet kurumlarına "derhal harekete geçmeleri, bölgenin her tarafını aramaları ve suçluları yakalamaları" talimatını vermişti.