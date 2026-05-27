Nijerya'da Kurban Bayramı Coşkusu

27.05.2026 11:35
Müslümanlar, Abuja'da Kurban Bayramı namazını açık alanda kılarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını açık alanda kıldı.

Başkentte yaşayan Müslümanlar, sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Bayramlıklarıyla sokaklara çıkan Müslümanlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Namaz öncesi verilen vaazlarda birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

Cemaat, bayram namazının ardından ülkenin güvenliği, refahı ve huzurunun yanı sıra tüm dünyada barış ve istikrar için dua etti.

Özellikle Suriye ve Filistin'de yaşananların vurgulandığı dualarda, savaş ve çatışmaların sona ermesi istendi.

Namazın ardından cemaat bayramlaştı.

Kaynak: AA

Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
Özel'in "Genel başkanı üyeler seçsin" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
Bayram sabahı gülümseten "Rize simidi" muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
