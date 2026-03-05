Nijerya'da Lassa Ateşi Salgını: 20 Ölü

Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bir haftada 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan yazılı açıklamada, Lassa ateşi salgınının yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bir haftada 82 Lassa ateşi vakasının tespit edildiği, salgın nedeniyle 20 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Böylece ocaktan bu yana 535 Lassa ateşi vakasının görüldüğü aktarılan açıklamada, salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 75 olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, yaklaşık 251 Lassa ateşi hastasının tesislerde tedavi gördüğü, 291 hastanın ise temaslıların takibi için listeye alındığı belirtildi.

Geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirmişti

Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde 2025'te 190 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.