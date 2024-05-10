Nijerya'da Lassa ateşi salgınında 156 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da Lassa ateşi salgınında 156 kişi hayatını kaybetti

Nijerya\'da Lassa ateşi salgınında 156 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da hayvandan insana bulaşan ve ölümcül olabilen Lassa ateşi nedeniyle 4 ayda 156 kişi yaşamını yitirdi. Salgın başkent Abuja'nın yanı sıra 28 eyalete yayıldı. Geçen yıl ise 1170 vakada 219 kişi hayatını kaybetmişti. Lassa ateşi, fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan ve ölümcül kanamalı ateşe yol açan bir hastalıktır.

10.05.2024 01:33  Güncelleme: 01:34
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Nijerya'da hayvandan insana bulaşan ve ölümcül olabilen Lassa ateşi nedeniyle 4 ayda 156 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, 1 Ocak- 28 Nisan'da Lassa ateşi salgınının başkent Abuja'nın yanı sıra 28 eyalete yayıldığı belirtildi.

Bu süre zarfında 857 Lassa ateşi vakasının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, salgın nedeniyle 156 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ülkede geçen yıl 1170 Lassa ateşi vakası tespit edilmiş, 219 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya hükümeti, Şubat 2023'te Lassa ateşi salgını nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Lassa ateşi, Nijerya'da ilk kez 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde çıkmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Lassa ateşi salgınında 156 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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