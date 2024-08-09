Nijerya'da Lassa ateşi salgınında ölü sayısı 163'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nijerya'da Lassa ateşi salgınında ölü sayısı 163'e yükseldi

Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınında ölenlerin sayısı 163'e yükseldi. Salgın başkent Abuja'nın yanı sıra 34 eyalette yayılmaya devam ediyor. Nijerya hükümeti, hastalığın tedavisi için 3 ilaç belirledi.

09.08.2024 02:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 163'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, Lassa ateşi salgınının, başkent Abuja'nın yanı sıra 34 eyalette yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu süre zarfında salgın nedeniyle yaşamını yitiren sayısının 163'e ulaştığı kaydedildi.

Nijerya hükümeti, hastalığın tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında artan Lassa ateşi salgınında 2023'te 1227 vaka tespit edilmiş, 219 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da salgına ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA

Nijerya, Lassa, abuja, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Lassa ateşi salgınında ölü sayısı 163'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
10:19 İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB’yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB'yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
17:02 İzleyenler gözlerine inanamıyor Tenis tarihi böyle vuruş görmedi İzleyenler gözlerine inanamıyor! Tenis tarihi böyle vuruş görmedi
17:01 Manchester United, Arda Güler için Real Madrid’e servet teklif etti Manchester United, Arda Güler için Real Madrid'e servet teklif etti
16:50 Akademisyen Güney Ferhat Batı: İsrail’in etrafında siyasi istikrarsızlık yaratılmak isteniyor Akademisyen Güney Ferhat Batı: İsrail'in etrafında siyasi istikrarsızlık yaratılmak isteniyor
16:48 Kolonları büyük hasar aldı İETT otobüsünün çarptığı bina için karar verildi Kolonları büyük hasar aldı! İETT otobüsünün çarptığı bina için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 12:10:08. #1.13#
SON DAKİKA: Nijerya'da Lassa ateşi salgınında ölü sayısı 163'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement