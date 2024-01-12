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Nijerya'da Menenjit Salgınında 190 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da Menenjit Salgınında 190 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da geçen yıl menenjit salgını nedeniyle 190 kişi hayatını kaybetti. Salgının başkent Abuja'nın yanı sıra 30 eyalete yayıldığı belirtilirken, 2 bin 765 şüpheli vakadan 303'ünün doğrulandığı açıklandı. Menenjit, Nijerya'da hala öncelikli bir hastalık ve halk sağlığı tehdidi olarak görülüyor.

Nijerya\'da Menenjit Salgınında 190 Kişi Hayatını Kaybetti
12.01.2024 - 17:41,  Güncelleme: 17:44
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Nijerya'da menenjit salgını nedeniyle geçen yıl 190 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü İfedayo Adetifa, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 2023'te menenjit salgınının başkent Abuja'nın yanı sıra 30 eyalete bağlı 140 bölgeye yayıldığını belirtti.

Geçen yıl 2 bin 765 şüpheli menenjit vakasının tespit edildiğini ve bunlardan 303'ünün doğrulandığını kaydeden Adetifa, salgın nedeniyle 190 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Adetifa, son birkaç yılda aşılamada kaydedilen önemli ilerlemeye rağmen, menenjit salgınının Nijerya'da öncelikli bir hastalık ve mevcut bir halk sağlığı tehdidi olmaya devam ettiğini ifade etti.

Nijerya hükümeti, 2030 yılına kadar hastalığı yenme küresel hedefine bağlılığını açıklamıştı.

Beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alan menenjit, hava yoluyla bulaşabiliyor.

Kaynak: AA
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