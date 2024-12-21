Nijerya'da Noel İzdihamı: 27 Ölü

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Nijerya'nın güneyindeki Anambra eyaletinde Noel kutlamaları kapsamında gıda ürünleri dağıtımı sırasında çıkan izdihamda 27 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ülkenin başkenti Abuja'da sabah saatlerinde 10 kişinin ölümünü sebep olan izdihamın ardından Anambra eyaletinin Okija bölgesinde de Noel kutlamaları kapsamında gıda ürünleri dağıtımı sırasında izdiham yaşandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Okija bölgesinde yaşanan izdihamda 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, hayatını kaybedenler için bölge halkına başsağlığı diledi.

Tinubu, Abuja ve Anambra eyaletinde yaşanan izdihamlar nedeniyle gün içindeki tüm programlar iptal edildi.

Abuja'daki bir kilisede Noel kutlamaları kapsamında gıda ürünleri dağıtımı sırasında yaşanan izdihamda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede bireysel ve özel kuruluşlarca, Noel kutlamaları kapsamında gıda dağıtım programları düzenleniyor.