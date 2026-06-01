Nijerya'da Öğretmenler Greve Gitti

01.06.2026 13:52
Oyo eyaletinde öğretmenler, kaçırılan meslektaşları için süresiz greve başladı.

Nijerya'nın güneybatısındaki Oyo eyaletinde öğretmenler, kaçırılan meslektaşları ve öğrencilerin serbest bırakılması talebiyle süresiz greve başladı.

Nijerya Öğretmenler Birliğinden (NUT) yapılan açıklamada, eyaletteki tüm kamu ilk ve orta dereceli okullarında görev yapan öğretmenlerin 1 Haziran itibarıyla derslere girmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, kaçırılan öğretmen ve öğrencilerin akıbetine ilişkin belirsizliğin öğretmenler arasında korku ve endişeye yol açtığı belirtilerek, hükümetten mağdurların kurtarılması için çalışmalarını hızlandırması istendi.

NUT Oyo Eyaleti Başkanı Hassan Fatai, süresiz grevin, yetkililerin kaçırılanların güvenli şekilde serbest bırakılması yönündeki çabalarını artırması amacıyla başlatıldığını ifade etti.

Fatai, öğretmenlere, grev süresince evlerinde kalmaları ve yasalara uygun hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Oyo eyaletinin Oriire bölgesindeki okullara 15 Mayıs'ta düzenlenen saldırılarda 25 öğrenci ve 7 öğretmen kaçırılmış, kaçırılan öğretmenlerden birinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, kaçırılanların kurtarılması için güvenlik operasyonlarının yoğunlaştırılması talimatını vermişti.

Nijerya, uzun süredir silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor. Ülkede özellikle fidye amacıyla gerçekleştirilen adam kaçırma olayları sıkça yaşanıyor.

Kaynak: AA

