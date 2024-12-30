Nijerya'da Ordu ve IPOB Arasında Çatışma - Son Dakika
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Nijerya'da Ordu ve IPOB Arasında Çatışma

İmo eyaletindeki çatışmada 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker kayboldu.

30.12.2024 02:16
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Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde ordu ile terör örgütü Biafra Yerli Halkları (IPOB) üyeleri arasında çıkan çatışmada 2 asker yaşamını yitirdi.

Nijerya ordu yetkililerinden Joseph Akubo, yaptığı yazılı açıklamada, İmo eyaletine bağlı Osina bölgesinde ordu ile IPOB üyelerin arasında çatışma yaşandığını belirtti.

Akubo, çatışmada 2 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin de kaybolduğunu kaydetti.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Ordu ve IPOB Arasında Çatışma - Son Dakika

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