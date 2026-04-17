Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nijerya'da Otobüse Saldırı: 14 Öğrenci Kaçırıldı

17.04.2026 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Benue'de yolcu otobüsüne düzenlenen saldırıda 14 öğrenci kaçırıldı, kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Nijerya'nın Benue eyaletinde yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 14 öğrenci kaçırıldı.

Benue Polis Komiseri Ifeanyi Emenari, gazetecilere yaptığı açıklamada, silahlı çete üyelerinin Makurdi-Otukpo kara yolunda yolcu otobüsüne saldırdığını belirtti.

Saldırıda otobüste bulunan 14 öğrencinin kaçırıldığını, bir öğrencinin kurtulmayı başardığını aktaran Emenari, kaçırılanların kurtarılması için çalışmalar başlatıldığını ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Nijerya, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 15:58:56. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.