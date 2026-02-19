Nijerya'da Ramazan'da 90 Mahkum Affedildi

Afrika kıtasının en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde ramazan ayı dolayısıyla 90 mahkum affedildi.

Kaduna Valisi Uba Sani, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayının "ruhu arındıran ve yücelten kutsal bir inanç direği" olduğunu belirtti.

Ramazan vesilesiyle eyalette 90 mahkuma af çıkardığını aktaran Uba, affedilenlerin eyalet genelinde küçük suçlardan hüküm giyen mahkumlar olduğunu bildirdi.

Uba, müdahalenin hak eden mahkumlara yardım sağlamayı, uzlaşmayı teşvik etmeyi ve kutsal ayın sembolize ettiği ahlaki değerler doğrultusunda yenilenmiş amaç ve ikinci şanslar sunmayı hedeflediğini kaydetti.