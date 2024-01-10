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Nijerya'da saldırılarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Nijerya'da saldırılarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Nijerya'nın Plateau eyaletinde 25 Aralık'ta düzenlenen ve en az 200 kişinin ölümüne neden olan saldırılara ilişkin soruşturma devam ederken, silah kaçakçılığı yapan 3 kişi gözaltına alındı. Saldırılarda 1290 ev, 81 araç ve 187 motosiklet kundaklanmıştı.

Nijerya\'da saldırılarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
10.01.2024 - 16:23,  Güncelleme: 16:25
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Nijerya'nın Plateau eyaletinde 25 Aralık'ta düzenlenen ve en az 200 kişinin ölümüne neden olan saldırılara ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Nijerya Polis Sözcüsü Olumuyiwa Adejobi, basına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Plateau eyaletinin bazı köylerinde düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin soruşturmalara devam ettiğini belirtti.

Adejobi, soruşturmalarda saldırılarla bağlantılı olarak silah kaçakçılığı yapan 3 kişinin yakalandığını söyledi.

Silahlı kişilerin 25 Aralık'ta Plateau eyaletinin Bokkos ve Barkin-Ladi bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 200 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırılarda 1290 ev, 81 araç ve 187 motosiklet kundaklanmıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, saldırının ardından ilgili devlet kurumlarına "derhal harekete geçmeleri, bölgenin her tarafını aramaları ve suçluları yakalamaları" talimatını vermişti.

Kaynak: AA
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