Nijerya'da Salgın: 762 Ölü

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Nijerya'da bir yılda menenjit ve hayvandan insana geçen Lassa ateşi salgınlarında 762 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, yaptığı açıklamada, ülkede menenjit ve Lassa ateşi vakalarının sayısında artış görülmeye devam ettiğini belirtti.

İdris, Kasım 2023-Kasım 2024 döneminde, ülkenin Federal Başkent Bölgesi (FCT) ile 23 eyalete bağlı 174 bölgesinde menenjit nedeniyle 361 can kaybı kaydedildiğini aktararak, 28 eyalette ise Lassa ateşi nedeniyle 401 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ülkede aynı dönemde 4 bin 915 şüpheli menenjit vakası görüldüğünü belirten İdris, bunlardan 380'inin pozitif çıktığını ifade etti.

İdris, ülkedeki salgın hastalıklarla mücadele kapsamında 3 eyalete 2,2 milyon menenjit aşısı gönderildiğini kaydetti.

Nijerya hükümeti, 2030'a kadar menenjit hastalığını yenmek için yeni tedbirler aldığını açıklamıştı.