Nijerya'da Silahlı Çete Saldırısı: 11 Ölü, 20 Kaçırıldı

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Ülkücü Harekete Cumhur İttifakı'na Destek Çağrısı Yaptı

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, milliyetçi ve ülkücü harekete gönül veren herkesi Cumhur İttifakı'na destek vermeye davet ederek, 'Ülkücü ve Milliyetçi Hareketin tek adresi MHP'dir, Cumhur İttifakı adaylarımızdır' dedi. Yılmaz, seçim çalışmaları kapsamında mitingler ve toplantılar düzenleyerek Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi ve birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.