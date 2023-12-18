Nijerya\'da silahlı çete saldırısı: 4 ölü, 8 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın kuzeyindeki Katsina eyaletinde silahlı çete üyelerinin düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi kaçırıldı.
Katsina Polis Sözcüsü Abubakar Sadiq, yaptığı açıklamada, eyaletin Batsari bölgesinde tarlada çalışan kişilerin silahlı çete üyelerinin saldırısına uğradığını belirtti.
Sadiq, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de kaçırıldığını kaydetti.
Olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Sadiq, kaçırılanları bulmak için çalışmalar başlatıldığını ifade etti.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.
Ülkede, insan kaçırma suçu idamla cezalandırılmasına karşın, fidye için kaçırma olaylarına sık rastlanıyor.
Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.
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