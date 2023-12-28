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Nijerya'nın Sokoto eyaletinde silahlı saldırı: 12 köylü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'nın Sokoto eyaletinde silahlı saldırı: 12 köylü hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Sokoto eyaletine bağlı Rabbah bölgesinde Kurya köyüne düzenlenen silahlı saldırıda 12 köylü hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı ve kaçırıldı. Bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi ve soruşturma başlatıldı. Nijerya, son zamanlarda silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla mücadele ediyor.

Nijerya\'nın Sokoto eyaletinde silahlı saldırı: 12 köylü hayatını kaybetti
28.12.2023 - 01:17,
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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Sokoto eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 12 köylünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sokoto eyaletine bağlı Rabbah bölgesinde Kurya köyüne gelen henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler etrafa ateş açtı. Saldırıda 12 köylü yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Çok sayıda kişinin de kaçırıldığı saldırıda, 4 ev kundaklandı.

Sokoto Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Ahmed Rufai, saldırıyı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olaya ilişkin soruşturmalar başlatıldığını belirtti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA
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Batı Afrika, Nijerya, Uluslararası, Güvenlik, Terör, Dünya, Güncel, Son Dakika

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