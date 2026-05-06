Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 24 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Katsina eyaletine bağlı Jikamshi bölgesindeki pazara saldırı düzenledi.
Saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Katsina eyaletinde zaman zaman saldırılar düzenleyen bazı silahlı çete üyelerinin, 4 Mayıs'ta eyalete bağlı Gwalgoro köyünde düzenlediği silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmişti.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Silahlı Saldırı: 24 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?