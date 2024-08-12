Nijerya'nın Sokoto eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, eyalette tarlaya gitmek üzere yola çıkan kişilerin bindikleri tekne Dundaye Nehri'nde battı.
Teknedeki 25 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de kurtarıldı.
Nijerya'da yağış sezonunda nehirler ve göllerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.
Son olarak 9 Ağustos'ta Bayelsa eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de kaybolmuştu.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Tekne Faciası: 25 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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