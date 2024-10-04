Nijerya'da Tekne Kazası: 25 Kayıp

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ABUJA, 4 Ekim (Xinhua) -- Nijerya'nın orta kesimindeki Nijer eyaletinde hafta başında 300'den fazla yolcu taşıyan bir teknenin alabora olmasının ardından kaza bölgesinden en az 25 cansız beden çıkarıldı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu'nun sözcüsü Bayo Onanuga'nın Perşembe günü yaptığı açıklamada, aşırı yüklü ahşap teknenin Salı gecesi Mokwa yerel yönetim bölgesindeki Jebba Barajı'nın yukarısında Nijer Nehri üzerinde alabora olmasının ardından 150'den fazla kişinin kurtarıldığını söyledi.

Yerel yetkililer daha önce yaptıkları ayrı bir açıklamada, kazanın meydana geldiği sırada teknedekilerin Nijer'de yer alan başka bir topluluktaki dini bir kutlamadan dönmekte olduklarını belirterek, teknede çoğunlukla kadın ve çocukların bulunduğunu kaydetti. Kazanın kesin nedeni halen araştırılıyor.