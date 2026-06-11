Nijerya'da Terörle Mücadele: 200 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Nijerya'da Terörle Mücadele: 200 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

11.06.2026 01:57
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Nijerya ve AFRICOM ortak operasyonlarında 200'den fazla Boko Haram ve ISWAP teröristi etkisiz hale getirildi.

Nijerya ordusu ile ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) tarafından Nijerya'da düzenlenen ortak hava operasyonlarında, terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP mensubu 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Samaila Uba, yaptığı açıklamada, Nijerya ordusu ile AFRICOM'un ülkede Boko Haram ve ISWAP'a yönelik yürüttüğü ortak operasyonları değerlendirdi.

Uba, ortak operasyonların bölgedeki terörist ağları önemli ölçüde zayıflattığını belirterek, teröristlerin sığınakları, lojistik üsleri ve operasyonel altyapılarını hedef alan kesintisiz saldırıların sürdüğünü söyledi.

Operasyonlarda 200'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Uba, bu ortaklığın Nijerya güvenlik güçlerinin istihbarata dayalı operasyon, gözetleme ve keşif kabiliyetlerini de geliştirdiğini ifade etti.

Uba, iki taraf arasındaki işbirliğinin ortaya çıkan tehditlerle mücadele çabalarını daha da güçlendireceğini ve etkilenen bölgelerde kalıcı barışın sağlanmasına katkıda bulunacağını kaydetti.

Nijerya, uzun süredir ülkenin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Terörle Mücadele: 200 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

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