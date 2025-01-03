Nijerya'nın Gombe eyaletinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin yaralandığı bildirildi.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Gombe Eyaleti Sözcüsü Samson Kaura, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Kaltungo-Cham kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsünün, içecek taşıyan kamyonla çarpıştığını belirtti.
Kaura, kazada ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin yaralandığını bildirdi.
Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran Kaura, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.
Kaura, sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Trafik Kazası: 10 Ölü, 31 Yaralı - Son Dakika
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