Nijerya'da trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Jigawa Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Lawan Adam Shiisu, eyaletin Kanya bölgesinde aşırı hız yapan kamyonetin kontrolden çıkarak yolcu taşıyan minibüse çarptığını belirtti.
Shiisu, kazada 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu dile getiren Shiisu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini aktardı.
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