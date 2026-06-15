Nijerya'da Türk Kültürü Festivali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nijerya'da Türk Kültürü Festivali

Nijerya\'da Türk Kültürü Festivali
15.06.2026 23:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abuja'daki festivalde Türk kültürü ve gelenekleri YEE ile THY standlarında tanıtıldı.

Nijerya Dışişleri Bakanlığınca başkent Abuja'da düzenlenen Yıllık Diplomatik Kültür Festivali'nde Abuja Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Türk Hava Yollarının (THY) açtığı stantlar ziyaretçilerden ilgi gördü.

Bu yıl "Çeşitlilik İçinde Birlik: Nijerya'da Küresel Kültürlerin Kutlanması" temasıyla gerçekleştirilen festivale çok sayıda ülkenin diplomatik temsilciliği, kültür kuruluşu ve uluslararası kurum katıldı.

Farklı ülkelerin kültürel miraslarının tanıtıldığı festival, halklar arasındaki etkileşimi artırmayı ve kültürel çeşitliliği ön plana çıkarmayı amaçladı.

Abuja YEE standında ziyaretçilere Türk kültürünü ve sanatını tanıtan çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türk hat sanatını yakından tanıma fırsatı bulan katılımcılara, isimleri geleneksel Türk kaligrafisiyle yazılarak hediye edildi.

Stantta ayrıca geleneksel Türk kıyafetleri sergilendi. Ziyaretçiler kıyafetleri giyerek fotoğraf çektirirken, Türkiye'nin tarihi ve turistik mekanlarını tanıtan görseller ile kültürel tanıtım materyalleri de ilgi gördü.

Festival kapsamında ziyaretçilere çeşitli Türk tatlıları ikram edildi. Türk mutfağının lezzetleri katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı.

THY standında ise Türkiye'nin turizm potansiyeli, uçuş ağları ve sunduğu hizmetlere ilişkin tanıtımlar yapıldı.

Farklı kültürleri bir araya getiren festival, ülkeler arasında dostluk, karşılıklı anlayış ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağladı.

Abuja YEE ile THY'nin stantları, gün boyunca ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği alanlar arasında yer aldı.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Kültür Sanat, Etkinlikler, Diplomasi, Nijerya, Kültür, Turizm, Güncel, Abuja, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Türk Kültürü Festivali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de atıyla gölete giren şahıs boğuldu Eskişehir'de atıyla gölete giren şahıs boğuldu
Mersin’de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu Mersin'de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu
Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek
İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı
İsveç’ten Dünya Kupası’na gol şov Tunus’u resmen parçaladılar İsveç'ten Dünya Kupası'na gol şov! Tunus'u resmen parçaladılar
Silivri Belediyesi’ne ’yolsuzluk’ soruşturması şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' soruşturması; şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

23:27
Diyarbakır’da evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'da evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti
23:25
Maç öncesi takipçi sayısı 100 bindi Tarih yazdığı maç sonunda hayal edemeyeceği bir sayıya ulaştı
Maç öncesi takipçi sayısı 100 bindi! Tarih yazdığı maç sonunda hayal edemeyeceği bir sayıya ulaştı
22:49
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem’in son görüntüleri ortaya çıktı
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı
21:52
Cezaevi önünde 2 kişiyi yaralayıp otomobil gasbeden şüphelilerin yakalanma anı kamerada
Cezaevi önünde 2 kişiyi yaralayıp otomobil gasbeden şüphelilerin yakalanma anı kamerada
21:49
Şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği sudan cansız bedeni çıktı
Şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği sudan cansız bedeni çıktı
21:46
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 23:47:04. #7.13#
SON DAKİKA: Nijerya'da Türk Kültürü Festivali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.