Nijerya'da unutulmaya yüz tutan geleneksel müzik enstrümanı şantu - Son Dakika
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Nijerya'da unutulmaya yüz tutan geleneksel müzik enstrümanı şantu

Nijerya'da Hausa kültürünün önemli bir parçası olan geleneksel müzik enstrümanı şantu, günümüzde farklı müzik aletlerinin ve türlerinin ortaya çıkmasıyla unutulmaya yüz tuttu. Şantu, Hausa halkının müzikal ve kültürel mirasını temsil eden bir enstrümandır ve genellikle halk şarkılarında ve danslarda çalınır. Ancak modern müziğin ortaya çıkmasıyla şantu yerini yeni müzik tarzlarına ve teknolojik cihazlara bırakmıştır.

29.08.2024 11:51
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Nijerya'da Hausa kültürünün önemli bir parçası olan geleneksel müzik enstrümanı "şantu", bugün farklı müzik aletlerinin ve türlerinin ortaya çıkmasıyla unutulmaya yüz tuttu.

AA muhabiri, Afrika'nın müziği ve müzik aletleriyle ilgili dosya haberin dördüncü bölümünde, Sahra Altı Afrika'nın önemli etnik gruplarından Hausaların kültüründe zamana karşı direnen şantu enstrümanını ele aldı.

Yüzyıllardır Hausa halkının müzikal ve kültürel mirasını temsil eden şantu, Nijerya dışında Nijer ve Gana'daki Hausa halkı arasında da sıkça kullanılıyor.

Genellikle su kabağı (Calabash) veya benzeri bir bitkinin sapından yapılan bu enstrüman, basit yapısına rağmen güçlü ve etkileyici bir sese sahip.

Vurmalı bir müzik aleti olan şantu, ritmik vuruşlarla özellikle halk şarkılarında ve danslarında çalınıyor.

Hausa toplumunda düğünlerden toplumsal kutlamalara kadar hala pek çok etkinlikte şantunun sesi yankılanıyor.

Sadece kadınların çaldığı şantunun, Hausa halkı için yalnızca müzik aleti olmanın ötesinde, kültürel kimliğin bir sembolü olarak da büyük öneme sahip.

"Şantu geçmişte sadece bir müzik aleti değil, aynı zamanda sosyal hayatın bir parçasıydı"

Nijerya Tarihi Kültürü Kano Eyaleti Bürosundan emekli 65 yaşındaki Mariam Yusuf-Kabara, AA muhabirine, şantunun, Hausa toplumuna mensup kadınlar arasında önemli bir çalgı olduğunu söyledi.

Şantunun, geleneksel müzik gruplarında ve kültürel festivallerde sıklıkla kullanıldığını kaydeden Yusuf-Kabara, bu enstrümanın Hausa kültürünün zenginliğini ve sürekliliğini simgelediğini vurguladı.

Yusuf-Kabara, şantunun geçmişte Nijeryalı kadınlar için sadece bir müzik aleti olmadığını, aynı zamanda sosyal hayatın bir parçası olduğunu ifade etti.

Eskiden yeni evine gelen bir gelinin, eğlence amacıyla kullanmak üzere yanında mutlaka şantu getirdiğini anlatan Yusuf-Kabara, "Her gelinin çeyizinde olmazsa olmaz şey, şantuydu. Evlerde televizyon ve radyo olmadığı için şantu ile eğleniyorlardı. Kadınlar evlerde şarkı söyleyerek bunu çalarlardı." dedi.

Yusuf-Kabara, şantunun gelinin eşyaları arasında olmamasının, annenin kızını yeterince sevmediği veya evliliği onaylamadığı anlamına geldiğini aktardı.

Modern müziğin ortaya çıkmasıyla şantu geri planda kaldı

Bugün, şantunun bu kültürel öneminin neredeyse unutulduğuna işaret eden Yusuf-Kabara, "Şantuyu, günümüzde özellikle şehir ve kasabalarda yaşayan genç kızlar bilmiyor, sadece köydeki kızlar biliyor. Bu da üzücü bir durum." diye konuştu.

Yusuf-Kabara, modernleşmenin etkisiyle şantunun yerini yeni müzik tarzları ve teknolojik cihazların aldığını belirterek "Artık düğünlerde şantu çalmak yerine DJ'ler çağrılıyor ve onlar günümüzdeki şarkıları çalıyor." ifadesini kullandı.

Farklı müzik aletlerinin ve türlerinin ortaya çıkmasıyla şantunun özellikle şehirde yaşayan kızlar için "kaybolan bir kültürel miras" olduğunu belirten Yusuf-Kabara, genç nesillerin bu değerli enstrümanı tanımadığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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