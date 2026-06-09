Nijerya'dan Güney Afrika'ya Misilleme Uyarısı - Son Dakika
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Nijerya'dan Güney Afrika'ya Misilleme Uyarısı

09.06.2026 13:21
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Nijerya Dışişleri Bakanı, Güney Afrika'daki yabancı karşıtı şiddete karşı misilleme önlemlerini değerlendirecek.

Nijerya Dışişleri Bakanı Bianca Odumegwu-Ojukwu, Güney Afrika hükümetinin yabancı karşıtı şiddet olaylarına karşı yeterli adımları atmadığını belirterek, Pretoria yönetimine yönelik misilleme tedbirlerinin değerlendirilebileceğini söyledi.

Bakan Odumegwu-Ojukwu, Güney Afrika'da özellikle Nijerya vatandaşlarına ve diğer yabancılara yönelik artan şiddet olaylarına ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Güney Afrika hükümetinin yabancı karşıtı şiddet olaylarına karşı yeterli adımları atmadığını belirten Odumegwu-Ojukwu, Pretoria yönetimine yönelik misilleme tedbirlerinin değerlendirilebileceğini ifade etti.

Odumegwu-Ojukwu, Güney Afrika hükümetinin uzun yıllardır devam eden yabancı düşmanlığına karşı yeterli önlemleri almadığını savundu.

Misilleme seçeneğinin gündemde olduğunu dile getiren Odumegwu-Ojukwu, bu konuda kararın yasama organı ve hükümetin en üst düzeyinde alınacağını belirtti.

Odumegwu-Ojukwu, Nijerya'nın Güney Afrika'nın apartheid rejimine karşı yürüttüğü mücadeleye geçmişte önemli destek verdiğini hatırlatarak, buna rağmen Nijeryalıların ülkede saldırı ve ayrımcılığa maruz kaldığını söyledi.

Nijeryalılara ait evlerin, iş yerlerinin ve diğer mülklerin yağmalandığını ve tahrip edildiğini belirten Odumegwu-Ojukwu, Güney Afrika yönetiminin sorunun çözümü için daha etkili adımlar atması gerektiğini kaydetti.

Güney Afrika'da göçmen karşıtı olaylar

Güney Afrika'da nisandan bu yana Afrikalı göçmenlere yönelik şiddet olayları yaşanıyor.

Saldırılarda göçmenlere ait iş yerlerinin hedef alındığı, çok sayıda kişinin yaralandığı ve bazı bölgelerde yabancı ülke vatandaşlarının tahliye edildiği bildiriliyor.

Nijerya'nın Johannesburg Başkonsolosu Ninikanwa Okey-Uche, yaşanan şiddet olaylarında iki Nijeryalının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Güney Afrika'da bulunan 1000'den fazla Nijerya vatandaşının, artan şiddet olayları nedeniyle ülkelerine dönmek için başvuruda bulunduğu belirtildi.

Gana Dışişleri Bakanlığından 7 Mayıs'ta yapılan açıklamada, hükümetin, 24-27 Haziran tarihlerinde Mısır'ın El-Alameyn kentinde düzenlenecek AfB 8. Yarıyıl Koordinasyon Toplantısı'nda Güney Afrika'daki olayların ele alınması için resmi başvuruda bulunduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'dan Güney Afrika'ya Misilleme Uyarısı - Son Dakika

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