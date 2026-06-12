Nijerya'dan Terörle Mücadelede Başarı Açıklaması - Son Dakika
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Nijerya'dan Terörle Mücadelede Başarı Açıklaması

Nijerya\'dan Terörle Mücadelede Başarı Açıklaması
12.06.2026 18:23
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Cumhurbaşkanı Tinubu, Nijerya'da son yılda 13 bin teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinde son bir yılda güvenlik güçlerinin 13 binden fazla teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Tinubu, "12 Haziran Demokrasi Günü" dolayısıyla ülkesindeki terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Göreve geldiği 2023'ten bu yana terör ve silahlı gruplarla mücadelede önemli ilerleme kaydedildiğini belirten Tinubu, son bir yılda 13 binden fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Silahlı gruplardan ayrılmayı kabul eden kişilerin rehabilitasyonunu amaçlayan "Operation Safe Corridor" programına da değinen Tinubu, 2023'ten bu yana 124 binden fazla örgüt mensubu ve aile ferdinin silah bıraktığını kaydetti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'dan Terörle Mücadelede Başarı Açıklaması - Son Dakika

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