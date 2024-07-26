Nijerya Devlet Başkanı, Çin'den altyapı ihtiyaçları için teknolojik uzmanlık talep etti - Son Dakika
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Nijerya Devlet Başkanı, Çin'den altyapı ihtiyaçları için teknolojik uzmanlık talep etti

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Çin hükümetini Nijerya ve Afrika genelindeki altyapı ihtiyaçlarını karşılamak üzere teknolojik uzmanlığını aktarmaya çağırdı. Tinubu, Nijerya'yı ziyaret eden Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüşerek, Nijerya ile Çin arasındaki ortaklığın büyümesi gerektiğini vurguladı. Tinubu, Çin'e Nijerya ve Afrika'daki altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için teknolojik uzmanlık aktarmaları çağrısında bulundu.

26.07.2024 16:16
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Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Çin hükümetini Nijerya ve Afrika genelindeki altyapı ihtiyaçlarını karşılamak üzere teknolojik uzmanlığını aktarmaya çağırdı.

Nijerya Devlet Başkanı'nın Özel Danışmanı Ajuri Ngelale'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Tinubu, Nijerya'yı ziyaret eden Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Çın Şiaodong ile başkent Abuja'da bir araya geldi.

Tinubu, görüşmede, Nijerya ile Çin arasında son 50 yıldır süregelen ortaklığa dikkati çekerek, bunun her iki ülkenin yararına olacak şekilde büyümesi gerektiğini vurguladı.

Çin hükümetini Nijerya ve Afrika genelindeki altyapı ihtiyaçlarını karşılamak üzere teknolojik uzmanlığını aktarmaya davet eden Tinubu, "Afrika'nın, özellikle de Nijerya'nın altyapı ihtiyaçları muazzam boyutlarda. Transfer edebileceğiniz ileri teknolojiye sahipsiniz. Nijerya'da silinmez bir iz bırakmak için önemli bir fırsatınız var." ifadesini kullandı.

Tinubu, ayrıca Çinli mevkidaşını Şi Cinping'i Nijerya ve Afrika ile ilişkilerini sürekli olarak güçlendirdiği için takdir ettiğini belirterek, "Nijerya'nın G20, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ile Güney Afrika'dan (BRICS) oluşan gelişmekte olan ekonomilerin hükümetler arası organizasyonundaki önemli konumuna" Çin'in verdiği desteği memnuniyetle karşıladı.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Çın ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti ve Tinubu'nun Çin'e planlanan ziyaretinin programı hakkında bilgi vermek üzere Nijerya'da bulunduğunu söyledi.

Çın, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Afrika'daki liderlik rollerinden dolayı Tinubu'ya Çin'in takdirlerini ileterek, "Siz Afrika'da önemli bir lider ve stratejistsiniz. Başkan Şi ile görüşmenizin Nijerya ve Afrika için daha fazla tartışma ve fırsat yaratacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya Devlet Başkanı, Çin'den altyapı ihtiyaçları için teknolojik uzmanlık talep etti - Son Dakika

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