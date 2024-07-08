Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, ECOWAS Dönem Başkanlığına seçildi

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Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, yeniden Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanlığına seçildi.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen "63. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nde liderler, Tinubu'nun bölgesel bloğun kurumsal reform sürecine devam etmek için bir yıl daha ECOWAS Başkanı olarak kalmasını uygun gördü.

Tinubu, görev süresinde, bölgenin demokrasi değerlerini pekiştirmeye ve gelecek yıl 50. yılını dolduracak bölgesel kuruluşun çıkarlarını korumaya odaklanacağını belirtti.

Topluma ve bölgenin demokratik değerlerine hizmet etmeye devam etmeyi kabul ettiğini vurgulayan Tinubu, "Çıkarlarımızı hizmet etmeye, demokratik değerler ve miras aldığımız yapı üzerine inşa etmeye devam edeceğim." dedi.

Tinubu, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ve Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassigbe'yi Burkina Faso, Mali ve Nijer'e "özel elçi" olarak atadı.