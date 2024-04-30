Nijerya, Günde 4 Bin Ton Lityum Üretmeye Hazır - Son Dakika
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Nijerya, Günde 4 Bin Ton Lityum Üretmeye Hazır

Nijerya, Günde 4 Bin Ton Lityum Üretmeye Hazır

Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima, ülkede daha fazla lityum sahasının keşfedildiğini ve Nijerya'nın günde 4 bin ton lityum üretmeye hazır olduğunu açıkladı. Shettima, Nijerya'nın en büyük lityum fabrikasının yakında açılacağını ve bu durumun işsizliği azaltacağını belirtti. Ayrıca, Nijerya Katı Madenler Bakanı Dele Alake, katı mineraller sektörünün geliştirilmesinin ulusal ekonomiye önemli katkı sağlamak için tüm paydaşların ortak sorumluluğunu gerektirdiğini vurguladı.

30.04.2024 13:59
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Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima, Nijerya'nın günde 4 bin ton lityum üretmeye hazır olduğunu bildirdi.

Shettima, başkent Abuja'da düzenlenen "Nijerya'nın Madencilik Sektörünün Sürdürülebilir Kalkınması" başlıklı konferansın açılışında yaptığı konuşmada, ülke genelinde daha fazla lityum sahası keşfedildiğini belirtti.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun yakında Nijerya'nın günde 4 bin ton lityum işleme kapasitesine sahip en büyük lityum fabrikasının açılışını yapacağını kaydeden Shettima, bunun ülkedeki işsizliği azaltacağını söyledi.

Shettima, katı mineraller sektörüne getirilen reformlardan övgüyle bahsetti.

Nijerya Katı Madenler Bakanı Dele Alake de katı mineraller sektörünün geliştirilmesinin, ulusal ekonomiye önemli katkıda bulunması için tüm paydaşların ortak sorumluluğunu gerektirdiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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