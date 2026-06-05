Nijerya, Güney Afrika'dan 1000 Vatandaşını Tahliye Ediyor

Nijerya hükümeti, Güney Afrika'da artan yabancı karşıtı gerilim ve şiddet olayları nedeniyle 1000'den fazla vatandaşını tahliye etmeye hazırlandığını bildirdi.

Nijerya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kimiebi Ebienfa, yaptığı açıklamada, Güney Afrika'daki Nijeryalılar için gönüllü dönüş programı kapsamında başvuruların ve inceleme sürecinin başlatıldığını belirtti.

Ebienfa, tahliye edilecek kişi sayısının henüz kesinleşmediğini ancak programa şimdiye kadar 1094 Nijeryalının ülkesine dönmek için başvuru yaptığını aktardı.

Nijerya'nın Pretoria Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada da Güney Afrika makamlarıyla yürütülen görüşmeler sonucunda, göçmenlik mevzuatına ilişkin ihlalleri bulunan Nijeryalıların gözaltına alınmadan tahliye uçuşlarına katılabilmelerine yönelik muafiyet sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "geri dönmek isteyen vatandaşların kayıt işlemlerini tamamlamaları" çağrısında bulunuldu.

Güney Afrika'da göçmen karşıtı olaylar

Güney Afrika'da nisandan bu yana Afrikalı göçmenlere karşı şiddet olayları yaşanıyor.

Saldırılarda göçmenlere ait iş yerlerinin hedef alındığı, çok sayıda kişinin yaralandığı ve bazı bölgelerde yabancı ülke vatandaşlarının tahliye edildiği bildiriliyor.

Gana hükümeti, geçen ay 300 vatandaşını Güney Afrika'dan tahliye etmişti.

Gana Dışişleri Bakanlığından 7 Mayıs'ta yapılan açıklamada, hükümetin, 24-27 Haziran'da Mısır'ın El-Alameyn kentinde düzenlenecek AfB 8. Yarıyıl Koordinasyon Toplantısı'nda Güney Afrika'daki olayların ele alınması için resmi başvuruda bulunduğu belirtilmişti.