Nijerya, Ham Petrolü Naira ile Satmaya Başladı - Son Dakika
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Nijerya, Ham Petrolü Naira ile Satmaya Başladı

Nijerya, ham petrol satışını yerel para birimi naira ile yapmaya başladı. Ekonomik büyüme hedefleniyor.

07.10.2024 03:16
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Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın, ham petrolü yerel para birimiyle satmaya başladığı bildirildi.

Finans Bakanlığı Enformasyon ve Halkla İlişkiler Direktörü Mohammed Manga, yaptığı yazılı açıklamada, Federal Yürütme Konseyi'nin (FEC) direktifi doğrultusunda, ham petrolün yerel para birimi olan naira cinsinden satışına başlandığını belirtti.

Manga, bu stratejik girişimin Nijerya ekonomisi üzerinde kalıcı bir etki yaratarak büyümeyi, istikrarı ve kendi kendine yeterliliği artırmasının beklendiğini kaydetti.

Ülkenin küresel piyasaların karmaşıklığı içinde yol almaya devam ettiğini belirten Manga, bu stratejik hamlenin Nijerya'yı gelecekte başarı için konumlandırdığını ifade etti.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından 6. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Nijerya, Ekonomi, Enerji, Güncel, Finans, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya, Ham Petrolü Naira ile Satmaya Başladı - Son Dakika

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