Nijerya Hava Kuvvetleri Boko Haram'a Karşı Hava Operasyonu Düzenledi

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Nijerya Hava Kuvvetlerince (NAF) ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'a yönelik hava operasyonunda 30 terörist etkisiz hale getirildi.

NAF Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, yürüttüğü "Hadarin Kai Operasyonu" kapsamında 13 Nisan'da Borno'ya bağlı Kolleram köyünde teröristlere karşı hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Gabkwet, operasyonda 30 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin yaralı olarak kaçtığını söyledi.

Operasyonda ayrıca çok sayıda araç, motosiklet ve lojistik unsurun imha edildiği bilgisini paylaşan Gabkwet, teröristlerin operasyonel kabiliyetlerinin ciddi şekilde engellendiğini ifade etti.

Gabkwet operasyonda, köyde teröristlerin gıda işleme faaliyetleri için merkez olarak kullandığı tesisin de yok edildiğini belirtti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde, 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.