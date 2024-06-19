Nijerya Hava Kuvvetleri, Katsina'da 80 teröristi etkisiz hale getirdi

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Nijerya Hava Kuvvetlerince (NAF) ülkenin Katsina eyaletinde teröristlere yönelik hava operasyonunda 80 terörist etkisiz hale getirildi.

NAF Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun yürüttüğü "Hadarin Daji Operasyonu" kapsamında, aldığı istihbaratın ardından 15 Haziran'da Katsina eyaletine bağlı Faskare bölgesinde teröristlere karşı hava operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Gabkwet, operasyonda 80 teröristin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin yaralı olarak kaçtığını kaydetti.

Operasyonda ayrıca çok sayıda araç ve sığınağın imha edildiğini aktaran Gabkwet, onlarca silah ve önemli mühimmatın da ele geçirildiğini bildirdi.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.