Nijerya, Libya'da mahsur kalan 122 düzensiz göçmeni ülkeye getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nijerya, Libya'da mahsur kalan 122 düzensiz göçmeni ülkeye getirdi

Nijerya, Libya\'da mahsur kalan 122 düzensiz göçmeni ülkeye getirdi

Nijerya hükümeti, Avrupa'ya gitmeye çalışırken Libya'da yakalanan ve mahsur kalan 122 Nijeryalı düzensiz göçmeni daha ülkeye getirdi. Nijerya Misyonu Maslahatgüzarı Kabiru Musa, tahliye edilenler arasında kadın, çocuk ve bebeklerin olduğunu belirtti. Nijerya, bu yıl IOM ile işbirliği yaparak 6 binden fazla düzensiz göçmeni ülkesine geri döndürdü. Ülkede yaşanan ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle halk zor şartlar altında yaşıyor.

30.05.2024 00:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya hükümeti, Avrupa'ya gitmeye çalışırken Libya'da yakalanan ve mahsur kalan 122 Nijeryalı düzensiz göçmeni daha ülkeye getirdi.

Nijerya Haber Ajansı (AA) haberine göre, Libya'daki Nijerya Misyonu Maslahatgüzarı Kabiru Musa, Nijerya hükümetinin, Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) desteğiyle Libya'da mahsur kalan 122 Nijeryalı düzensiz göçmeni daha tahliye ettiğini belirtti.

Ülkelerine dönenler arasında 39 kadın, 21 çocuk ve 10 bebeğin bulunduğunu ifade eden Musa, bu kişilerden bazılarının sağlık sorunlarının olduğunu aktardı.

Nijerya hükümetinin, IOM ile işbirliğinde yürüttüğü Gönüllü İnsani Geri Dönüş (VHR) kapsamında, bu yıl yaklaşık 6 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine dönmüştü.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Nijerya, Göçmen, Çocuk, Libya, İnsan Hakları, Dış Politika, Göçmenler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya, Libya'da mahsur kalan 122 düzensiz göçmeni ülkeye getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:52 DEM Partili vekilden Meclis’te AK Partilileri ayağa kaldıran sözler DEM Partili vekilden Meclis'te AK Partilileri ayağa kaldıran sözler
22:29 Macron’dan Filistin sözü: Gerekli reformlar yapılırsa tanırız Macron'dan Filistin sözü: Gerekli reformlar yapılırsa tanırız
20:14 Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz’da milletin sırtına sapladın Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın
18:37 Brezilya, İsrail’in Gazze saldırıları nedeniyle büyükelçisini geri çağırdı Brezilya, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle büyükelçisini geri çağırdı
00:37 Fiorentina’yı 1-0 yenen Olympiakos, UEFA Konferans Ligi şampiyonu oldu Fiorentina'yı 1-0 yenen Olympiakos, UEFA Konferans Ligi şampiyonu oldu
23:42 Ali Koç, Galatasaray’ın efsanesine yapılan saygısızlığa sert çıktı Ali Koç, Galatasaray'ın efsanesine yapılan saygısızlığa sert çıktı
22:55 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: 1 ölü, 10 yaralı İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 1 ölü, 10 yaralı
22:55 Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
22:47 Mersin’deki katliam gibi kazada can kaybı 12’ye çıktı Mersin'deki katliam gibi kazada can kaybı 12'ye çıktı
22:45 Lig bitti, kavga bitmedi Galatasaray tesislerini basan Fenerbahçeliler yangın çıkardı Lig bitti, kavga bitmedi! Galatasaray tesislerini basan Fenerbahçeliler yangın çıkardı
21:57 Fatih Erbakan: Adaletle hükmeden yöneticiye daha büyük sevap yazılır Fatih Erbakan: Adaletle hükmeden yöneticiye daha büyük sevap yazılır
21:47 Ali Koç’tan teknik direktör açıklaması: 7 Haziran’da kim olduğunu öğreneceksiniz Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması: 7 Haziran'da kim olduğunu öğreneceksiniz
20:49 Aziz Yıldırım, ’’Fenerbahçe’den alacağım yok’’ diyen Ali Koç’a sert çıktı: 1.5 milyar lirayı hibe et o zaman Aziz Yıldırım, ''Fenerbahçe'den alacağım yok'' diyen Ali Koç'a sert çıktı: 1.5 milyar lirayı hibe et o zaman
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 03:53:20. #1.13#
SON DAKİKA: Nijerya, Libya'da mahsur kalan 122 düzensiz göçmeni ülkeye getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement