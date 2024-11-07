Nijerya, Libya'dan 166 Göçmeni Daha Getirdi

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Nijerya hükümeti, Avrupa'ya gitmeye çalışırken yakalandıkları Libya'da mahsur kalan 166 Nijeryalı düzensiz göçmeni daha ülkeye getirdi.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Nijerya hükümeti, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Diasporadaki Nijeryalılar Komisyonu (NIDCOM) iş birliğinde Libya'da mahsur kalan Nijeryalı düzensiz göçmenin tahliyesi sürüyor.

NIDCOM Sözcüsü Abdur-Rahman Balogun, yaptığı açıklamada, Libya'da mahsur kalan 166 Nijeryalı düzensiz göçmenin daha tahliye edildiğini belirtti.

Balogun, bu tahliyenin, hükümetin hiçbir Nijerya vatandaşının yabancı bir ülkede acı çekmemesini sağlamaya yönelik çabalarının bir parçası olduğunu ifade etti.

Nijerya hükümetinin, IOM ile işbirliğinde yürüttüğü Gönüllü İnsani Geri Dönüş (VHR) programı kapsamında, bu yıl 6 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine dönmüştü.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.