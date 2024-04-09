Nijerya Mahkemesi, Binance Yöneticisini Kara Para Aklama Suçundan Hapishaneye Gönderdi - Son Dakika
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Nijerya Mahkemesi, Binance Yöneticisini Kara Para Aklama Suçundan Hapishaneye Gönderdi

Nijerya Federal Mahkemesi, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'nin yöneticilerinden Tigran Gambaryan'ı, kara para aklama suçundan hapishaneye gönderdi. Gambaryan, suçlamaları kabul etmedi ve kefalet başvurusunun karara bağlanmasını beklemek üzere tutuklu olarak Abuja'daki hapishanede kalacak. Nijerya hükümeti, Binance'e erişim engeli getirmiş ve ülkede yasa dışı para transferini durdurmaya çalışmaktadır.

09.04.2024 00:11  Güncelleme: 00:13
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Nijerya Federal Mahkemesi, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'nin yöneticilerden Tigran Gambaryan'ı, kara para aklama suçundan hapishaneye gönderdi.

Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemesinde, Gambaryan, Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından kendisine yöneltilen kara para aklama suçlamalarını kabul etmedi.

Yargıç Emeka Nwite, Gambaryan'ın kefalet başvurusunun karara bağlanmasını beklemek üzere Abuja'daki Kuje hapishanesinde tutuklu kalmasına karar verdi.

Nijerya hükümeti, Binance hakkında başlattığı soruşturmalar kapsamında 28 Şubat'ta ülkede Binance'nin yöneticilerden Nadeem Anjarwalla ve Gambaryan'ı gözaltına almıştı.

Anjarwalla, geçen ay hapishaneden kaçmış ancak Gambaryan gözaltına kalmıştı.

Nijerya hükümeti, şubatta ülkede yasa dışı para transferini ve yerel para birimi nairadaki değer kaybını durdurmaya çalışması kapsamında Binance'e erişim engeli getirmişti.

220 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, yerel para birimi naira, dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesinde seyrediyor.

Zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Nijerya'nın ekonomisi, gelir adaletsizliği, Boko Haram ve silahlı çete üyelerinin saldırıları gibi sorunlardan olumsuz etkileniyor.

Ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle ülkelerinde zor şartlar altında yaşayan bazı Nijeryalılar, daha iyi bir yaşam umuduyla yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

Kaynak: AA

Nijerya, Güvenlik, Suç, Hukuk, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya Mahkemesi, Binance Yöneticisini Kara Para Aklama Suçundan Hapishaneye Gönderdi - Son Dakika

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