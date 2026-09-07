Nijerya'nın başkenti Abuja'da 3 katlı bina çöktü, enkaz altında kalan 2 kişi öldü
Nijerya'nın başkenti Abuja'nın Wuse bölgesinde 3 katlı bir bina çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer çökme nedenini araştırırken arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Nijerya'nın başkenti Abuja'da 3 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi.
Başkent Abuja'nın Wuse bölgesinde 3 katlı bir bina çöktü.
Enkaz altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldı, çok sayıda kişi yaralandı.
Yetkililer, binanın çökme nedeninin araştırıldığını, olay bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Kaynak: AA
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